السائح: الجولة الأولى من الانتخابات ستكون في هذا العام

الوطن|رصد

توقع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن تكون الجولة الأولى من الانتخابات خلال هذا العام والثانية في الشهور الأولى من العام القادم.

وأشار السائح إلى أن المفوضية ستنفذ العمليات الانتخابية الرئاسية والنيابية والشيوخ في وقت متزامن، مؤكدًا أن الإمكانيات المتاحةللمفوضية تمكنها من ذلك.

وأكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المفوضية سخّرت كل الإمكانيات لتمكن الليبيين من الوصول لمراكز الاقتراع، لافتًاإلى أنه تم اتخاذ خطوات أمنية من المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغطية جميع مواقع العملية الانتخابية.

وأوضح السائح أن العمليات الانتخابية الثلاث ستتكون من جولتين انتخابيتين وفق التعديل (13) من الإعلان الدستوري.