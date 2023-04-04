خطة أمنية ومرورية بطرابلس خلال عيد الفطر لتسهيل حركة المواطنين

الوطن| رصد

كشف رئيس مكتب المرور والتراخيص بطرابلس عبدالعال وادي، عن خطة المكتب لاستقبال عيد الفطر، تركز على نشر دوريات مترجلة ومتنقلة أمام الأسواق والمحال التجارية، لتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وأشار إلى نية إغلاق شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس من بعد المغرب حتى أذان الفجر، لافتا إلى أنه أثناء الإغلاق سيتم نشر دوريات مترجلة، لمنع دخول الدراجات النارية، لتوفير براح آمن للمواطنين.

-وقال “لتفادي حدوث ازدحام مروري بالشوارع المحيطة بشارع الجرابة، سيتم نشر دوريات أخرى بهذه المناطق؛ لتسهيل حركة المرور بها.”