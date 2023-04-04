مركز البيضاء الطبي يستلم جهاز الرنين المغناطيسي الاول من نوعه

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وصل إلى مركز البيضاء الطبي جهاز الرنين المغناطيسي لأول مرة منذ تأسيس المركز بدعم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتوفير كافة ما يحتاجه المرضى والمترددون عليه، ومن أجل تخفيف المعاناة عنهم، وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

وأكد مدير مركز البيضاء الطبي “عبد الرحيم مازق”إن جهاز الرنين المغناطيسي المورد يعتبر الأحدث من نوعه، ويعد قفزة هائلة في تقنية الرنين المغناطيسي في العالم، مبينًا أن الجهاز يوفر مجموعة شاملة من التطبيقات التي تجمع بين التكنولوجيا المُبتكرة والتجربة المحسنة في صور عالية الجودة عبر مجال رؤية أكبر من معظم أنظمة الرنين المغناطيسي الأخرى”.

وأضاف أن الجهاز يقوم بإظهار صور تشخيصية عالية الدقة والوضوح لمختلف أجزاء الجسد، التي تساعد بدرجة كبيرة في الاكتشاف المبكر للكثير من الأمراض، مثل جلطات ونزيف المخ، مما يساعد على سرعة علاجها، وكذلك لأمراض المفاصل الكتف والركبة والقدم، مثل الالتهابات والخشونة، وأمراض العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي وإصابات النخاع الشوكي الناتجة عن الحوادث. بالإضافة إلى المساعدة في تصوير وتشخيص كل تفاصيل أورام المخ والرأس والكبد وأورام المثانة والبروستات، بالإضافة إلى أورام العظام.

وتأتى هذه الخطوات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة المبنية على التوصيات السبع لمنظمة الصحة العالمية والتي تضمنت الاهتمام بجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والرفع من مستواها بتوفير التجهيزات الطبية والتشخيصية وتحسين جودة الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات.