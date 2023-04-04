مركز الاستشعار عن بعد يعلق على الهزّة الأرضية في طرابلس

الوطن| رصد

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنه لم يرصد أي هزّة أرضية في نطاق طرابلس والمنطقة الغربية فجر الاثنين، وذلك في المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها، بسبب توقف الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي عن العمل منذ سنوات.

جاء ذلك تعليقًا على تداول أنباء تفيد بشعور سكان مدينة طرابلس والمنطقة الغربية بهزة أرضية، قال المركز إنه لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوثها؛ لأن كثير من المواطنين تواصلو مع المركز وأكدوا إحساسهم بها.

وأشار المركز إلى أنه يحاول جاهدًا إعادة الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي للعمل من خلال مساعي إدارة المركز، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي وتواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية.

وتوقع المركز أن تكون الهزة نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس إلى وازن، لافتا إلى أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول إلى زلازل مدمرة، وهو أمر طبيعي نتيجة الحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.