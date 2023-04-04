الهنقاري: الزاوية ترتع في الهاوية وإنقاذها أصبح معجزة

رأي محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن مدينة الزاوية ترتع في الهاوية وأن إنقاذها أصبح معجزة. على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “الزاوية وما أدراك ما الزاوية ترتع في الهاوية بأفعال شبابها الضائعة وادمانهم على الاريكة والكوكا لهلاكهم وضياعهم حتى تصبح ضعيفة ومكروهة من جيرانها”. وفق كلامه.

وتابع؛ “وكأنها بفعل فاعل يحول المدينة الثائرة علي الظلم إلى مدينة ظالمة لنفسها تعج بأنواع الجرائم ليل نهار”. بحسب تعبيره.

وختم الهنقاري موضحًا “وأصبح انقاذها معجزة من رب العالمين بعد عجز آبائهم وامهاتهم والأجهزة الأمنية الصورية عن إيقافهم واعتقالهم”. على حد قوله.