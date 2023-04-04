الليبي للاستشعار عن بعد: المراصد العالمية المعتمدة لم ترصد هزة أرضية في ليبيا

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه لم يتم رصد هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها.

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن مكتب علوم الزلزال بالمركز تابع الأخبار المتداولة عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان مدينة طرابلس والمنطقة الغربية فجر الاثنين إلا أنه نظرا لعدم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها نتيجة توقف الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي عن العمل منذ سنوات فإن المركز لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوث هذه الهزة لأن كثير من المواطنين تواصلو مع المركز وأكدوا إحساسهم بها.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون الهزة الأرضية نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس إلى وازن مبينا أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول إلى زلازل مدمرة وهذا الشيء طبيعي نتيجة للحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.

ولفت المركز إلى أنه يحاول جاهداً إعادة الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي للعمل من خلال مساعي إدارة المركز ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي وتواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية.