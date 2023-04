حرشاوي: على حكام ليبيا الاستعداد لأوامر الاعتقال التي ستصدر من محكمة العدل الدولية

ليبيا – استغرب جلال حرشاوي الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف” من مقاومة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير عن بعثة تقصي الحقائق بعد أيام فقط من التزامها الصمت بشأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في ليبيا.

حرشاوي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعن رد نجلاء المنقوش على تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، قال: “في جميع الحالات، يجب على حكام ليبيا الاستعداد لسلسلة من أوامر الاعتقال التي ستصدر قريبًا من قبل محكمة العدل الدولية”.

