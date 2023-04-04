بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل نسبياً هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا, بينما الأجواء باردة مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-24)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد وتنخفض يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23)مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (16)مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 31)مْ, وتسجل زيادة بدايةً من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-23)مْ, وترتفع يوم الخميس.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:50).