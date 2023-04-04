البركي لـ«شمام»: حرب بنغازي ضد الإرهاب مقدسة ولن نسمح لك بتزوير التاريخ

هاجمت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، مدير «قناة الوسط» الممولة من «المخابرات القطرية»، محمود شمام، بسبب وصفه الحرب على الإرهاب في بنغازي بـ«الأهلية»، قائلة: “حرب بنغازي ضد الإرهاب مقدسة ولن نسمح لك بتزوير التاريخ”.

وقالت البركي، في منشور عبر «فيسبوك»: “«حرب أهلية».. هكذا وصف محمود شمام حرب بنغازي وأهلها وقوات الجيش، ضد أنصار الشريعة ومجلس شورى الثوار وداعش، ورغم كل الشواهد بأن المقاتلين الأجانب كانوا يفتّشون سيارات الرجال والنساء في بوابة القوارشة.. وأن عشماوي -على سبيل المثال لا الحصر- قُبض عليه خلال هذه الحرب، التي وصفها شمام بأنها «اقتتال أهلي».. لكن لا يهم”.

وأضافت “قرأت مرة أن شمام استدل ذات مرة بمقولة «التاريخ يكتبه المنتصرون»، فكيف نسي شمام نفسه أننا في بنغازي «انتصرنا على الإرهاب ولن نسمح له بتزوير التاريخ رغم أنه لم ينتصر»؟، في السابق، عام 2014، قلت لقيادات الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إن «مشاكلكم الشخصية مع حفتر يجب ألّا تُفسد ليبيا.. وفجوركم في الخصومة يجب ألّا يُنسينا أن حفتر يُحارب الإرهاب»”.

وتابعت “كررت نفس الرسالة لمحمد بوصير، بكل بود، لكنه أرعن مثلهم.. واليوم أجد نفسي أكررها لشمام: «حلوا مشاكلكم مع حفتر بعيدًا عنّا.. حفتر في محل الإقامة في الرجمة، الراجل فيكم يتفاهم معاه.. بعيدًا عن بنغازي وحربها المقدسة ضد الإرهاب وتضحيات أهلها وإنجازات جيشنا»”.

واستطردت “لأنني حريصة مثله على المقولات، سأذكره بما نسب لأينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة»”.