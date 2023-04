ليبيا – طالب عميد بلدية الزاوية جمال بحر وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأمور ووضعها في حجمها الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في الزاوية مستقر وممتاز.

بحر وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن ما حدث هو قيام بعض الشباب بمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، منوهًا بأن الاشتباكات التي تحدث بين بعض العائلات أمر بسيط ينتهي دون إصابات.

