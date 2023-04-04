أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها، تحت شعار “لا يمكن تأخير الإجراءات المتعلقة بالألغام”.

وقالت البعثة إن 19 شخصًا بينهم 14 طفلا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد.

وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت إن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

وأضافت، أن مخلفات النزاع هذه تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة وسبل العيش.

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، أن “الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة”.

وأكد باتيلي، بحسب البيان، أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف”.