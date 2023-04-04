باثيلي: جهود مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام

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قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، إن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023.

وأضاف باثيلي، أن تلك الجهود تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة.

وأكد باتيلي، أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف”.