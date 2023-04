الأناضول: جراح تركي ينهي قصة معاناة مريض ليبي دامت لـ12 عامًا

ليبيا – تابع تقرير ميداني نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “الأناضول” التركية نهاية قصة معاناة مريض ليبي دامت لـ12 عامًا على أيدي جراحين أتراك.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أكد تعرض نادر الفقي لحادث بالمغرب عام 2011 نتج عنه كسر في الحوض، ما أدى لمشاكل صحية وصعوبات في أنشطته اليومية، ناقلًا عن طبيبه التركي تأكيده طلب المريض المشورة الطبيبة بشأن الألم وصعوبة الحركة واستخدام المسكنات يوميًا.

وقال “إبراهيم أزبوي” رئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى “ميديبول ميجا” الجامعي: “بعد إجراء فحص طبي تم تحديد معاناة المريض من تكلس كبير في وركه الأيسر ليخضع إلى عملية جراحية لاستبدال مفصل وتمكن من المشي بعد ذلك”.

ونقل التقرير عن الفقي قوله: “جراحتي كانت ناجحة وتمكنت من المشي مباشرة بعدها وشكرًا لمن ساهم في علاجي”.

ترجمة المرصد – خاص

