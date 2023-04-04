فنلندا تنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي

بروكسل 04 أبريل 2023 (وال)- انضمت فنلندا اليوم الثلاثاء رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد سياسة عدم إنحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، ما يُشكّل نقطة تحوّل استراتيجية تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

حيث أصبحت الدولة الإسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول ألف وثلاثمائة كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي الذي يحتفل بذكرى تأسيسه الرابعة والسبعين في الرابع من أبريل 1949.

من جهته، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ “دخل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الحرب ضدّ أوكرانيا مع هدف معلن يتمثّل بتقليص مساحة حلف شمال الأطلسي، إلا أنّه يحصل على العكس تماماً”.

ومع انضمام فنلندا إلى “الناتو”، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف الدفاعي بمقدار الضعف تقريبًا.

وستستفيد من الحماية التي يوفرها البند الخامس من ميثاق الحلف الذي ينصّ على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح، فإن الدول الأخرى ستعد هذا العمل هجوماً مسلحاً موجهاً ضد كل الأعضاء وستتخذ الإجراءات التي تعد ضرورية لتقديم المساعدة للبلد المستهدف. (وال)

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