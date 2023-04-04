18 أبريل.. باتيلي يقدم إحاطة حول ليبيا إلى مجلس الأمن في رئاسة روسيا

يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة مفتوحة، إلى مجلس الأمن الدولي، تليها جلسة مشاورات مغلقة، حول عمل البعثة، عند الساعة الرابعة بتوقيت طرابلس عصر يوم 18 أبريل، تحت الرئاسة الدورية لروسيا لشهر أبريل.

ويقدم خلالها رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، إيجازاً عن أنشطة اللجنة.

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، حيث يتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، منصب الرئاسة لمدة شهر، على نمط تناوبي.

والخميس الماضي، حثّ البيت الأبيض روسيا، على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، قائلاً إنه لا يوجد سبيل لمنع موسكو من تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة.

وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

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كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.