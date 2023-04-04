إعلامي يتوقع فشل لجنة 6+6 واللجوء لخيارات باتيلي البديلة

الوطن| رصد

توقع الإعلامي الليبي، فرج حمزة، فشل لجنة (6+6) في مهمتها، وقال: “سبق ورأينا لجانًا مشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، لم تسفر عن نتائج حقيقية على الأرض”.

وأضاف حمزة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “هناك عقبات كبيرة ستواجهها لجنة (6+6) المشتركة؛ أبرزها قبول باقي الأطراف بنتائجها”، مشيرًا إلى أن “مجلسي النواب والدولة ليسا وحدهما فقط أطراف الصراع الليبي، بل إن هناك أطرافًا أخرى قد تعارض”.

أما عن تهديدات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بالمضي في اتخاذ إجراءات بديلة حال فشلت اللجنة المشتركة في إنجاز مهمتها، قال فرج حمزة إن “ذلك احتمال كبير”، مضيفًا: “خطة باتيلي التي أطلقها مؤخرا ينقصها الكثير من التفاصيل، لكن الذهاب لخيار لجنة حوار جديدة هو الأقرب وفق المعطيات الحالية “.