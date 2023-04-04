إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال عام 2022

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الشركاء في مكافحة الألغام في ليبيا أزالوا خلال عام 2022، 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وأشارت البعثة، في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023، إلى أنه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وقال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، إن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار.

وأضاف باثيلي، أن تلك الجهود تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة.

وأكد باثيلي، أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف”.