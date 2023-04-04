فيصل الشريف: إفطار الدبيبة مع أعيان مصراتة والزنتان مبارك

أشاد فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بلقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع أعيان مصراتة والزنتان واصفاً إفطارهم معهم في رمضان بـ “المبارك”.

وقال الشريف، في منشور عبر «فيسبوك»: “اللهم بارك في كل جهدٍ نحو لملمة شمل الغرب الليبي وكل ليبيا، خارج أي مآرب سياسية ضيقة، ولقد دُعيت لهذا الإفطار الحقيقة، وتعذر بالنسبة لي أن ألتحق بالإخوة الأفاضل الذين سعوا لهكذا لقاء مبارك، بارك الله مساعيهم”، وفقا لقوله.

وأضاف “دائمًا ما أتمنى شخصيًّا أن تكون هكذا لقاءات خارج أي توظيفات سياسية لمصلحة أي طرف، وأن تكون أهدافها وغاياتها الاجتماع لأجل قضايا مصيرية وطنية؛ سيشد الجميع لها الرحال بقلبٍ صافٍ حين تصب في صالح مشتركات مرحلية قيمية تكون المظلة التي يأوي إليها الجميع والحبل الذي يعتصمون به بعد حبل الله المتين، فلقد كفانا فرقةً وتنازعًا وشقاقًا”، على حد وصفه.