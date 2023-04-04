البعثة الأممية: المساحة الملوثة بالألغام في ليبيا تتجاوز الـ 15 مليون متر مربع

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها، أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

وبينت البعثة الأممية أن مخلفات النزاع تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة وسبل العيش.

وأشارت البعثة الأممية إلى مقتل 19 شخصًا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد، وبشكل خاص الأطفال ضحايا هذه المتفجرات، وعددهم 14 طفلا.

وأضافت البعثة أن العالم يحيي هذا العيد تحت شعار “لا يمكن تأخير الإجراءات المتعلقة بالألغام”، وهو شعار ينطبق تماما على السياق الليبي.

وبهذه المناسبة، اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد اللهِ باتيلي، أن “الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة” وأكد باتيلي أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف“.

وبينت البعثة الأممية أن برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعمل مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء آخرين في مجال مكافحة الألغام، على إزالة هذه المواد المهددة للحياة من المدارس والمنازل والأراضي الزراعية والمستشفيات، وعلى حماية الليبيين من خلال زيادة الوعي بتهديد الذخائر المتفجرة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه خلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت مضيفا أنه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تعتزم أن تنضم للمركز الليبي لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب في الاحتفال رسمياً باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة على مكافحتها، والذي سينظم يوم 2 مايو 2023، أي بعد شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.