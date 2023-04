تايمز لايف: مساعٍ للإفراج عن اثنين من مسؤولي نادٍ رياضي جنوب إفريقي في ليبيا

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز لايف” الجنوب إفريقية الناطقة بالإنجليزية قضية احتجاز اثنين من مسؤولي نادٍ رياضي من جنوب إفريقيا في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أكد محاولة نادي “مارومو غالانتس” الجنوب إفريقي إعادة المسؤول الإعلامي فيه “روفوس ماتسينا” وطبيبه “تيبوغو دلومو” المحتجزين في فندق في مدينة بنغازي يملكه الفندقي علي الزرقاء منذ أسبوعين.

ونقل التقرير عن السفير الجنوب إفريقي لدى تونس “سيفوزوي ماسانغو” تأكيده عزم حكومة جوهانسبرغ على عقد لقاء بين السفير الليبي في جنوب إفريقيا عبد القادر النظيف ومدير ادارة العلاقات الدولية والتعاون لوحدات شمال ووسط إفريقيا بالخارجية “فضل ناصر الدين” لإعادة الثنائي.

وبحسب “ماسانغو”، تشارك السفارة الجنوب إفريقية في تونس في محاولات تأمين الإفراج عن الثنائي عبر تقديمها إحاطة للإدارة بالجهود المبذولة مع طلب محدد بالتواصل مع النظيف واستخدام جميع القنوات الدبلوماسية للتعامل مع ليبيا، في وقت أدلى فيه رئيس النادي “أبرام سيلو” بدلوه بالخصوص.

وقال “سيلو”: “احتجاز الثنائي بصفة رهينتين ما هو إلا محاولة من مالك الفندق د.علي الزرقاء لابتزازهم بعد التلاعب بقِيم الفاتورة”.

ترجمة المرصد – خاص

