توقع الطقس معتدل نسبيًا الثلاثاء على مناطق غرب البلاد بينما الأجواء باردة مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي

طرابلس 04 أبريل2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل نسبيًا اليوم الثلاثاء على مناطق غرب البلاد , بينما الأجواء باردة مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر، فيما درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-24) مْ، وتسجل زيادة يوم الغد وتنخفض يوم الخميس.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المنطقة الممتدة من – رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء صافية قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية.

كما توقع المركز أن تشهد منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكاثر السحب من حين لإخر مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على مناطق الجبل الأخضر، والرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-23) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (16) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال “إن المنطقة الممتدة – الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة ستكون فيها السماء صافية مع ظهور بعض السحب يوم الغد، والرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، مما تسبب في إثارة الأتربة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 31)مْ, وتسجل زيادة بدايةً من يوم الغد”.

فيما توقع أن يكون حالة الطقس في المنطقة الممتدة من الواحات – السرير- تازربو – الكفرة سماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-23)مْ, وترتفع يوم الخميس.

وأشار المركز في نشرته إلى أن غروب الشمس على العاصمة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء 04 أبريل 2023 سيكون على تمام الساعة (19:28) أما شروقها ليوم الغد الأربعاء سيكون على تمام الساعة (06:50). (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال