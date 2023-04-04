المركز الليبي للاستشعار عن بعد “عاجز” عن رصد الزلازل!

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنه لم يرصد أي هزّة أرضية في نطاق طرابلس والمنطقة الغربية، فجر الإثنين.

ولفت إلى أن المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها، لم ترصد أي هزات، بسبب توقف الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي عن العمل منذ سنوات.

وجاء ذلك تعليقاً على تداول أنباء تفيد بشعور سكان مدينة طرابلس والمنطقة الغربية بهزة أرضية.

وقال المركز إنه لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوثها؛ لأن كثير من المواطنين تواصلو مع المركز وأكدوا إحساسهم بها.

وأشار المركز إلى أنه يحاول جاهداً إعادة الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي للعمل من خلال مساعي إدارة المركز، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي وتواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية.

وتوقع المركز أن تكون الهزة نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس إلى وازن.

ولفت إلى أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول إلى زلازل مدمرة، وهو أمر طبيعي نتيجة الحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية، مثل: الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.

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وأعلنت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته أنها تلقت رسائل واتصالات لشهادات تفيد بالشعور بهزة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا.

وأكد المؤسسة عدم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة، ولا توجد أي تفاصيل حول وقوع أي هزّة أرضية في ليبيا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بقوع هزة أرضية جنوب اليونان، عصر الأحد، (الساعة الثانية و49 دقيقة بالتوقيت العالمي «UTC»)، (4:49 بتوقيت ليبيا)، بلغت قوتها 3.2 درجة على مؤشر ريختر، ومركزه على عمق عشرة كيلومترات.