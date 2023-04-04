الدولار ينخفض والإسترليني واليورو يرتفعان

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء، إلى 4.77 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.88 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا أسعار العملات: