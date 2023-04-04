أجواء معتدلة في شمال غرب ليبيا ومتقلبة في الشرق

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، اعتدالا نسبيا هذا على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى الأجواء باردة على مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن النشاط النسبي للرياح في شرق ليبيا يتخلله سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

والرياح في شمال شرق ليبيا غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، بينما في الشمال الغربي تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الغد برياح جنوبية نشطة نسبيا تساهم في زيادة في درجات الحرارة نهارا خاصة على الدواخل ومناطق الجنوب.