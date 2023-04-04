برلماني إيطالي: من الضروري وقف سفن المهاجرين المغادرة من ليبيا

أكد جيوفاني دونزيلّي، عضو مجلس النواب الإيطالي عن حزب “إخوة إيطاليا”، حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني -خلال مقابلة مع صحيفة “لا فيريتا” الإيطالية, رصدتها وترجمتها «الساعة 24»؛ أنه “من الضروري وقف سفن المهاجرين المغادرة من ليبيا”.

وقال «دونزيلّي» “اتهم اليسار الإيطالي في البداية؛ جورجيا ميلوني بأنها وحش متطرف، بينما يتهمونها اليوم بالتغيير. لنأخذ قضية المهاجرين. اليوم كما بالأمس نكرّر نفس الأشياء. من الضروري وقف المتاجرين بالبشر، ومن الضروري وقف السفن المغادرة من ليبيا، ومن الضروري ضمان، حتى قبل الحق في الهجرة، الحق في عدم الهجرة”.

وأضاف؛ “سنعيد إطلاق الحصار البحري. عندما تذهب جورجيا ميلوني إلى إفريقيا للحديث عن خطة ماتي، والحرص على عدم التخلي عن تونس، فذلك لأنها تعمل في إدارة الهجرة التي تهدف إلى منع مغادرة السفن”.

وتابع؛ “في الاتفاقيات الدولية، يمكن تصور السيطرة المادية على السواحل، بالاتفاق مع دول المغادرة”.

وبشأن موضوع إعادة توزيع المهاجرين، أشار البرلماني الإيطالي؛ “في الواقع، اليسار الإيطالي هو الذي أصر دائمًا على إعادة توزيع المهاجرين. ومع ذلك، فقد اعتقدنا دائمًا أن الهدف الأول لأوروبا يجب أن يكون الدفاع عن حدودها، بما في ذلك حدود البحر الأبيض المتوسط”.

وأكمل “في خطوط عرض أخرى، تم القيام بذلك بالفعل. لقد غطت أوروبا تركيا بالمليارات لمنع مرور السوريين على طول طريق البلقان، من أجل تجنب استياء ألمانيا. في هذه الحالة، كانت أوروبا تدرك أهمية الحدود. ما حدث لتركيا يجب أن ينطبق أيضًا على شمال إفريقيا، من أجل تجنب مغادرة المهاجرين”.

وواصل البرلماني الإيطالي حديثه موضحًا أن ” الحكومة الإيطالية لن تذهب إلى أوروبا للحصول على موافقة أو تراخيص الشرعية. لقد منحنا الإيطاليون بالفعل الموافقة بالتصويت. تذهب الحكومة الإيطالية إلى أوروبا لإثارة قضايا ملموسة تتعلق بالمصلحة الوطنية، مثل حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين على وجه التحديد، والتي لم تكن حتى على جدول الأعمال في المجلس الأوروبي الأخير، وفي النهاية أصبحت مركزية. مع الالتزام بمواصلة الحوار”.