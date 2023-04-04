مؤسسة النفط: شركة سرت تُنتج 87 ألف برميل من النفط الخام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن معدل إنتاج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بلغ 87 ألف برميل من النفط الخام.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من مجموع الحقول بلغ 87 ألف برميل من النفط الخام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الاثنين أن إنتاج الخام بلغ خلال 24 ساعة مليون و215 ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 83 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.