اخلاء مبنى تابع لمديرية أمن بنغازي معتدي عليه منذ 2011

تمكن جهاز البحث الجنائي من إخلاء مبنى تعود ملكيته لمديرية أمن بنغازي كان قد أعتدي عليه بشكل غير شرعي وذلك ضمن أعماله الموكلة له من السلطات القضائية لمجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة واستغلالها من قبل الغير.

جاء ذلك بناء على تعليمات المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي الذي أحال للجهاز شكوى مقدمة من مدير مديرية أمن بنغازي مفادها قيام شخص بالاعتداء على مبنى من ضمن مقار المديرية كان مخصص لمركز التدريب والتطوير.

وفور تلقي الشكوى باشر مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالاستدلال في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي بدأها بالتواصل مع المعتدي الذي رفض كامل الحلول الودية لإخلاء المبنى.

ووفق تحريات مكتب مكافحة الظواهر السلبية فإن المعتدي كان قد أستغل الوضع الأمني المزرى في كافة مناطق البلاد سابقا وبمساعدة مجموعة مسلحة أقام في المبنى منذ عام 2011.

إلا أنه مع تغير الوضع خاصة في مدينة بنغازي فلم يكن هناك مجال إلا لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وهو ما تم فعلا بعد ضبط المعتدي على المبنى وإخلائه وتسليمه لمركز التدريب والتطوير ليباشر دوره المهم في الرفع من كفاءة أعضاء هيئة الشرطة.

وبناء على ذلك يوجه رئيس جهاز البحث الجنائي ورئيس مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز إنذارا صريحا لكل من مارس اسلوب التملك الغير مشروع بالاعتداء على ممتلكات الأفراد او الدولة الليبية بأن الجهاز لن يتردد في استخدام القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة لمعاقبة المعتدين.