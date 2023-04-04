زهيو: قرار الدبيبة بإعادة تفعيل التسجيل العقاري ستكون آثاره كارثية

أكد المترشح الرئاسي أسعد زهيو، أن “قرار الدبيبة بمنح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بإعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي ستكون آثاره كارثية”.

وقال زهيو، في تصريح صحفي، إن “هذا القرار يصطدم بقرار المجلس الانتقالي بعد ثورة فبراير بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية”.

وتابع أن “القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات منها تسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة”.

وأردف أن “حكومة الدبيبة مؤقتة لا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية”.

وقال إن “مطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد”.

وأردف أن “القرار يتعارض مع قرار المجلس الانتقالي الذي لا يزال سارياً، وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه”.

وأشار إلى أن “لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل”، معقبًا “يجب تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد”.

وأوضح أنه “ليست هناك أضرار يتعرض لها المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري”.

وختم موضحًا أن “هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما إذا رغب بالتصرف فيه”.