وزير خارجية إيطاليا: نرغب في تعزيز الحدود بين ليبيا وتونس

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ترغب بشكل أساسي في تعزيز الحدود بين ليبيا وتونس، لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وقال تاياني، في تصريحات نقلها موقع «ديكود 39» الإيطالي، رداً على أسئلة الصحفيين في إطار الاجتماع الوزاري حول غرب البلقان: “هناك موقف أكثر جهوزية من جانب الفاعلين الدوليين بشأن مسألة مساعدة و دعم تونس، وقد أجريت مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووجدت استعداداً كبيراً للغاية”.

وأضاف “نحن كإيطاليين نحاول منع انهيار البلاد، وهناك ضرورة لمساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت الدفع به إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فالمقترح الإيطالي للتمويل ثم معرفة ما إذا كانت الإصلاحات قد تمت قبل الحصول على قرض ثان تعد طريقة جيدة لإظهار حسن النية وفي نفس الوقت المطالبة بالإصلاحات”.

وتابع “مستعدون لإرسال مساعدات للشركات، فالمشكلة هي الهجرة وأن استقرار هذا البلد أساسي، كما نريد أيضاً تعزيز الحدود بين تونس وليبيا”.