المنقوش تعزي أهالي سبها وأوباري في وفاة سبعة شباب

قدمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التعازي لأهالي سبها وأوباري في وفاة سبعة من شباب المدينتين جراء حادث سير عند الطريق الرابط بين الشويرف وبراك الشاطيء.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “أُشاطر أهلنا في سبها وأوباري، العزاء في وفاة سبعة من شباب المدينتين، جراء حادث سير عند الطريق الرابط بين الشويرف وبراك الشاطيء. نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ولذويهم الصبر والسلوان”.

وكان مستشفى براك العام أعلن مصرع سبعة أشخاص جراء حادث سير على الطريق الرابط بين منطقتي براك الشاطئ والشويرف مبينا أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و 36 سنة.