بحث تسهيل عودة الشركات المصرية إلى ليبيا بين محافظ المصرف المركزي والسفير المصري

أخبار ليبيا 24

بحث، الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى تامر السفير والقائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا. جاء ذلك وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

وقال المصرف، إن الجانبان ناقشا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي (EWG).

وأضاف المصرف المركزي، أنّه تمّ خلال اللقاء أيضًا تناول تعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أنّه تمّ التطرق لنتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي.