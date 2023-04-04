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بالصور.. تفاصيل القبض على شخص بواقعة سرقة في الزنتان

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت مديرية امن الزنتان، تمكن قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان من القبض على شخص في بلاغ واقعة سرقة .

بالاشاره إلى البلاغ الوارد إلى مركز شرطة الزنتان بشأن واقعة سرقة سيارة المواطن مسعود محمد مسعود من مدينة الزنتان نوع نيسان من داخل سوق الخضار بمدينة الزنتان .

واتخذت الاجرأت القانونيه والتعميم على السيارة المسروقة وتكليف قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان بمتابعة الواقعة وتحري وجمع المعلومات الكافيه عنها وابلاغ النيابة العامة .

وتم ضبط المركبة والجاني وبحوزته سلاح ناري مسدس ليتم احلته الي النيابة العامة من حيت الاختصاص لينال جزأءه.

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