بالصور.. تفاصيل القبض على شخص بواقعة سرقة في الزنتان

أعلنت مديرية امن الزنتان، تمكن قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان من القبض على شخص في بلاغ واقعة سرقة .

بالاشاره إلى البلاغ الوارد إلى مركز شرطة الزنتان بشأن واقعة سرقة سيارة المواطن مسعود محمد مسعود من مدينة الزنتان نوع نيسان من داخل سوق الخضار بمدينة الزنتان .

واتخذت الاجرأت القانونيه والتعميم على السيارة المسروقة وتكليف قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان بمتابعة الواقعة وتحري وجمع المعلومات الكافيه عنها وابلاغ النيابة العامة .

وتم ضبط المركبة والجاني وبحوزته سلاح ناري مسدس ليتم احلته الي النيابة العامة من حيت الاختصاص لينال جزأءه.