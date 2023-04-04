الكبير يبحث مع القائم بأعمال سفارة مصر تعزيز الشفافية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع االقائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، مصطفى تامر تعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي( EWG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي، كما تطرق اللقاء لنتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي، وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا.