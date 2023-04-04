إزالة أكثر من 27 ألف ذخيرة متفجرة في ليبيا العام الماضي

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قالت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنه تمت إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وأكدت البعثة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023، إنّه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وأضافت، أنّه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت، إن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

ولفتت إلى أن مخلفات النزاع هذه تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة وسبل العيش.