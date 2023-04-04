البناني يبحث مع السفير القطري دعم الأحزاب في الانتخابات الليبية القادمة

بحث رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عماد البناني، مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام.

وقال بيان صادر عن الحزب: “التقى رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، بحضور نائب رئيس الحزب، عادل بوقرين”.

وأضاف البيان “بحث اللقاء الشأن السياسي العام والمستجدات السياسية الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الانتخابات في هذا العام، ودعم الأحزاب السياسية وانخراطها في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.