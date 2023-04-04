القبض على شخص بتهمة الأتجار بالـمـخدرات في درنة

أعلنت مديرية أمن درنة، الاثنين عن تمكن اعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي درنه من القبض على شخص بتهمة الأتجار وتعاطي المواد المخدرة.

وبالتفاصيل أنه بتاريخ يوم الاثنين وعلي تمام الساعة 9:00 مساء” بقسم البحث الجنائي درنه تم خروج عدد (2) دورية من اعضاء التحريات بأمرة رئيس وحدة التحريات م.أول : أسامة مخلوف لتجول داخل المدينة حيث تم ضبط مركبة نوع شفر اللون ابيض عليها قنديل مركبة خاصة تستعمل تاكسي وذلك اثناء خروجه من كامبيو المرافق وذلك بعد توصيله لمرأة واثناء تفتيشه لوحظ بحوزته عدد (14) ونصف حبه يشتبه بها مواد مهلوسه كم تم تحريز بحوزته قطعه متوسطة الحجم يشتبه بها مواد مخدرة نوع حشيش وكان متعاطي حبوب الهلوسه .

وتم الرجوع به الي المقر وهو يدعى : ف.س.أ.ش ابن : س.ع مواليد 94 المهنة : موظف من سكان شيحا الغربية

وبالأستدلال معه اعترف لما نسب اليه واحيلت القضية الي النيابة العامة بتاريخ 3-4-2023 وقيدت تحت رقم (17/2023) بتهمة :

تعاطي مخدرات

جلب مواد مخدرة

أتجار بالمواد المخدرة