ناكر: المتلونون المطبلون ماسحو أحذية أسيادهم هم من باعوا الوطن

اعتبر رئيس ما يسمى بـ«حزب القمة»، عبد الله ناكر، أن من وصفهم بـ “المتلونين المطبلين المتمصلحين ماسحي أحذية أسيادهم”، هم “من باعوا الوطن”. بحسب كلامه.

وقال ناكر في بيان صادر عن الحزب حمل توقيع «ناكر»: “أعلم من باع الوطن هم المتلونين المطبلين المتمصلحين ماسحي أحذية أسيادهم، هم الذين ليس لهم مبدأ ولا نخوة ولا رجولة”.

وتابع؛ “هؤلاء موجودين في كل وقت وحين، ينشطون عندما يغيب الرجال ويختفون في وجودهم”.

وختم ناكر موضحًا أن “الوطن أحوج ما يكون إلى من يشخص العِلل التي أرهقت جسده، بكل صراحة ووضوح ولا يخشى في الحق لومة لائم”.