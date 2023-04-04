ازدياد المتسولين الأجانب في العاصمة طرابلس ومتسولة تجر عربة أطفال فارغة لاستعطاف المواطنين

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ازدياد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًّا في شوارع العاصمة.

وقالت المديرية، إنها أطلقت حملة تهدف إلى ضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن، وذلك في إطار استمرار الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة التسول، وكذلك ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ولفتت المديرية إلى أنّ من بين الضبطيات، ضبط متسولة أجنبية الجنسية تحمل عربة أطفال، وبتفتيشها تبيّن بأنها فارغة.