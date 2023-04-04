المصرف المركزي يبحث مع سفارة فرنسا الوضع الاقتصادي في ليبيا

أعلنت سفارة فرنسا لدى ليبيا أن السفير مصطفى مهراج بحث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.

وبينت سفارة فرنسا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الجانبين بحثا الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا وآفاق إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الجانبين تبادلا خلال لقائهما الاثنين وجهات النظر حول العديد من المواضيع ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي وأهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وكذلك إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.