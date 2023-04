الكبير ومهراج يتبادلان وجهات النظر حول مسار توحيد المصرف المركزي

ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الإثنين مصطفى مهراج سفير دولة فرنسا لدى ليبيا والمستشار الاقتصادي للسفارة إيفان بوتير.

الكبير ومهراج تبادلا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي وجهات النظر حول العديد من المواضيع، ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي وأهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط.

كما بحث الجانبان إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأبدى السفير ترحيب الجانب الفرنسي بتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.

