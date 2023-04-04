دراسة : وفيات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع 60 مرة حتى نهاية القرن

لندن 04 أبريل 2023 (وال)- أظهرت دراسة حديثة أن الوفيات المرتبطة بالحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،ستكون أعلى 60 مرة بحلول نهاية القرن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء مناخي.

وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة “لانسيت” البريطانية وفاة حوالي 123 شخصًا من بين كل 100 ألف شخص مقارنة بشخصين من كل 100 ألف شخص الآن، أي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

وذكرت أن الوفيات الحالية المرتبطة بالحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة نسبيًا، بسبب عوامل الشباب وتكييف الهواء ومعرفة كيفية تجنب درجات الحرارة الأكثر سخونة.

وأضافت الدراسة أن درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد ترتفع إلى حوالي 50 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما يعرض الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكُلى، وكذلك مرضى السكري ومشاكل عصبية أخرى لخطر أكبر. (وال)

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