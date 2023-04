بينهم 14 طفلا.. 33 شخصا قتلوا بسبب المتفجرات في ليبيا خلال 2022

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن أكثر من 15 مليون متر مربع في ليبيا – أي ما يعادل 15 كيلومترا مربعا- ملوّثة بالذخائر المتفجرة في جميع مناطق البلاد، وفق قولها.

جاء ذلك في بيان للبعثة اليوم الثلاثاء 4 أبريل، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام.

واستذكرت البعثة، في بيانها، مقتل 19 شخصا خلال العام 2022، بسبب المتفجرات، إضافة إلى 14 طفلا بالسبب ذاته، وفق ما أفاده البيان.

وأضافت البعثة أن مخلفات الحرب تعيق الوصول إلى التعليم والحياة الصحية في البلاد، وتتسبب في القتل بما يشكل تهديدا مستمرا، طبق قولها.

وبهذه المناسبة، اعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أن الجهود التي تندرج تحت مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو الاستقرار والسلام، وفق تعبيره.

وأكد باتيلي أن “التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف”، طبق قوله.

وأشارت البعثة إلى رغبتها في الانضمام إلى مركز الليبي لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب مطلع مايو المقبل.

في سياق آخر، كانت البعثة الأممية أعلنت في فبراير 2020 أن ليبيا تضم أكبر مخزون من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة في العالم، وفق ما أفاده مبعوثها آنذاك غسان سلامة.

