الكبير يبحث مع السفير المصري تسهيل استئناف شركات بلاده أعمالها بليبيا

التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بالسفير المصري لدى ليبيا مصطفى تامر، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح حساب مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أن اللقاء تناول مناقشة “استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي( EWG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي”.

وختم البيان موضحًا أن اللقاء تطرق لـ “نتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي، وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا”.