السايح يشارك في ورشة عمل بتونس حول حماية المسار الانتخابي

شارك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في ورشة العمل التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية تحت عنوان حماية المسار الانتخابي من تهديدات الإعلام الرقمي.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه شارك في ورشة العمل التي عقدت بتنظيم وإشراف المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس السيد/ فاروق أبو عسكر وعدد من مسؤولي الهيئة، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في مجال الرصد الإعلامي، وقد نُظمت هذه الورشة تحت إشراف

وتبحث ورشة العمل آليات الربط والتعاون بين المفوضية والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الموجه للعملية الانتخابية، ووضع خطة للتعامل مع ظاهرة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة بهدف الحد منها، والكشف عن مصادرها، ومعاقبة مرتكبيها خاصة وأن القوانين في ليبيا تجرم مثل هذه الظواهر وتضع لها العقوبات الرادعة لما لها من آثار سلبية على مجريات العملية الانتخابية.

وتلقي ورشة العمل الضوء على التشريعات الليبية القائمة وإمكانية تطويرها في سبيل تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، إضافة إلى الاطلاع على تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في مجال الرصد الإعلامي والتدابير العملية التي اتخذتها الهيئة التونسية في سبيل حماية الانتخابات من تهديدات الإعلام الرقمي.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هذا التواصل يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة الحملات الإعلامية للمنخرطين في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.