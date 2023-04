بوشاح يبحث مع زينينغا آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي

ليبيا – استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح في مكتبه بالعاصمة طرابلس الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل للحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي.

زينينغا أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ترحيب البعثة بإنجاز المجلس للدولة لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة الـ”6″ التي ستشارك لجنة الـ”6″ المشكلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات، مبديًا استعدادهم لتقديم الدعم الكامل للجنة.

من جهته، رحب بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وقد أطلعهم على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس، ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.

بوشاح أكد على ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها.

