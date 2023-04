أكد منسق البعثة الأممية لدى ليبيا “رايزدون زينينغا” استعداد البعثة لتقديم الدعم الكامل للجنة 6+6 التي ستتولى وضع القوانين الانتخابية.

جاء ذلك خلال مباحثاته حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر أبوشاح”

من جانبه، أكد أبوشاح على ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها.

وأطلع أبوشاح المنسق الأممي على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أعلن الأسبوع الماضي تشكيل اللجنة التي ستمثله في اجتماعات 6+6 المكلفة لوضع القوانين الانتخابية.

المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

The post “أبوشاح” يدعو لتركيز الجهود على الانتخابات، والبعثة تؤكد استعدادها لدعم لجنة 6+6 بشكل كامل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار