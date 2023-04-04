الأمم المتحدة: أكثر من 15 مليون متر مربع ملوثة بالألغام في ليبيا

أحيت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرى 19 شخصًا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد.

وتذكّر البعثة بشكل خاص الأطفال ضحايا هذه المتفجرات، وعددهم 14 طفلا، وذلك في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها.

وقالت إن العالم يحيي هذا العيد تحت شعار “لا يمكن تأخير الإجراءات المتعلقة بالألغام”، وهو شعار ينطبق تماما على السياق الليبي.

وأوضحت، أنه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

واستطردت أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

وأكدت أن مخلفات النزاع تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديداً يومياً للحياة وسبل العيش.

Trending في ختام جولته بدول الجوار.. “باتيلي” يبحث في النيجر إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام، السيد عبد اللهِ باتيلي، أن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة.

وأكد باتيلي أن التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف.

ويعمل برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNMAS)، مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء آخرين في مجال مكافحة الألغام، على إزالة هذه المواد المهددة للحياة من المدارس والمنازل والأراضي الزراعية والمستشفيات، وعلى حماية الليبيين من خلال زيادة الوعي بتهديد الذخائر المتفجرة.

وخلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وبحسب البيان، ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أماناً، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تنضم للمركز الليبي لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب في الاحتفال رسمياً باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة على مكافحتها، والذي سينظم يوم 2 مايو 2023، أي بعد شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.