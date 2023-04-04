أبو جناح: ستنصب جهودنا على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة

عقد وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع أعضاء اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح حساب وزارة الصحة بحكومة الدبيبة على فيسبوك، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة بشأن وضع الخطط والسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»، الذي يهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل.

وقال أبو جناح، إنه من المهم “التوعية بأمراض القلب والشرايين وطرق الوقاية منها”، مضيفًا أن “جهود الوزارة ستنصب على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بتوفير رعاية أولية قوية ومؤثرة، فضلًا عن إطلاق برامج لتأهيل الأطباء والاستشاريين، وتوفير التقنيات العلاجية والجراحية اللازمة”.

وختم مشددًا على “ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، والخبرات الوطنية في توطين الخدمات العلاجية للقلب، والتوسع في إجراء قساطر القلب وعمليات القلب المفتوح ، في كل المناطق لتقريب الخدمات للمواطنين”.