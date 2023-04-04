في اجتماع هو الأول من نوعه.. ممثلو قيادة الجيش يلتقون الجويلي

اجتمع ممثلي القيادة العامة للجيش برئاسة خليفة حفتر مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي الموالي لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وبينت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الاجتماع الذي عقد الأحد هو الأول من نوعه، وضم أعضاء الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وترأسه مدير مكتب قائد الجيش خيري التميمي. وقالت “شعبة إعلام الجيش”، في بيان مقتضب، إن “الوفد التقى إلى جانب الجويلي، بعض قيادات وأعيان مدينة الزنتان”.

ولاحقاً، اجتمع حفتر بأعضاء لجنة 5 + 5 ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم والعقيد باسم البوعيشي، بعد رجوعهما وإنهاء اجتماعاتهما في الزنتان وطرابلس للاطلاع على آخر المستجدات.

ولم يصدر أي بيان لتفسير الاجتماع الاستثنائي، الذي يؤكد صحة المعلومات المتواترة منذ فترة عن مصالحة بين حفتر والجويلي، تمت خلال اجتماعها في مقر قيادة الجيش بالرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وكان وفد يمثل الجيش قد زار طرابلس مؤخراً، والتقى مع قيادات أمنية وعسكرية في المنطقة الغربية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.