المنفي يؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام.

وأعرب المنفي عن تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب.

وبالمناسبة قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، إن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت في بيان إنه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.